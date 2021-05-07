Pakistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens ile askeri iş birliğini görüştü
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Pakistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens ile askeri iş birliğini görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens ile askeri iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bacva, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bacva, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Bacva, resmi temaslarını sürdürdüğü Cidde'de Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle askeri ve savunma alanındaki ilişkiler ve ortak öneme sahip bazı konular ile bunların geliştirilmesi için fırsatların araştırılması konuları ele alındı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Bacva, resmi temaslarda bulunmak üzere 5 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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