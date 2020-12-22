Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza, Katar'da

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye ile görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye ile görüştü.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye ile başkent Doha'da bir araya geldi. Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde Katar ve Pakistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin ele alındığı ifade edilirken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza'nın iki ülke arasında güçlü bir ortaklık geliştirmek için Katar'a ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığı açıklamasında ziyaretin önemi vurgulanırken, Pakistanlı askeri heyetin Doha ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan, Pakistan ve Katar hava kuvvetleri geçtiğimiz Şubat ayında Doha'da askeri verimliliği artırmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ortak bir askeri tatbikat düzenlemişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı