Pakistan Genelkurmay Başkanı, Doha'da Katar Savunma Bakanı'yla "ortak meseleleri" görüştü

Resmi ziyaret için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile "iki ülke için ortak öneme sahip meseleleri" görüştü.

Resmi ziyaret için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Rıza, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile "iki ülke için ortak öneme sahip meseleleri" görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atiyye, Doha'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza ile bir araya geldi.

İki ülke için ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey isimler de hazır bulundu.

Katar Hava Kuvvetleri, Şubat 2020'de Doha'da Pakistan Hava Kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Katar ile Pakistan arasında güçlü askeri ilişkiler bulunuyor. Taraflar, önceki yıllarda askeri iş birliğini güçlendirmek için bazı anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez