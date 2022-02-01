Pakistan, evde Kovid-19 aşılama kampanyası başlattı

Pakistan, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle evde aşı kampanyası başlattı.

Federal Planlama Bakanı Asad Umar, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, 2 hafta sürecek evde Kovid-19 aşısı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Bu süre boyunca 55 bin mobil ekibin evlere tek tek giderek 35 milyon doz aşı uygulamasını hedeflediklerini aktaran Umar, şu ana kadar 210 milyonluk Pakistan nüfusunun 80 milyonunun 2 doz aşı olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınında 5. dalgayı yaşayan Pakistan'da en yüksek günlük vaka sayısı 29 Ocak'ta 8 bin 183 ile görülmüştü.