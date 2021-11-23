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Pakistan, Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istiyor

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Pakistan, Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istiyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesinin Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesinin Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre Alvi, Suriye rejimi Eğitim Bakanı Darem Tabbaa'yı kabul ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Esed rejimiyle tüm alanlarda ikili iş birliğini ilerletmek ve güçlendirmek istediğini belirten Alvi, iki ülkenin ortak din, kültür ve değerlere dayanan mükemmel ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Alvi, Uluslararası Pakistan Okulunun Şam'da Suriyelilere kaliteli eğitim veren önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak okulun Suriyeli öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sorunlarla mücadelede küresel iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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