Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1383 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 935 bin 13'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 53 artışla 21 bin 376'ya, iyileşenlerin sayısı 867 bin 447'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 294 artarak 1 milyon 869 bin 325'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 51 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 805 artarak 1 milyon 717 bin 370'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 5 bin 566 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 627 bin 652'ye yükseldi.

Bugün 6 bin 962 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 541 bin 319 oldu.

Son 24 saatte 76 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 536'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı