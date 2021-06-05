Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1923 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 930 bin 511'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 84 artışla 21 bin 189'a, iyileşenlerin sayısı ise 860 bin 385'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 594 artarak 1 milyon 850 bin 206'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 51 bin 449'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 241 artarak 1 milyon 701 bin 784'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 7 bin 452 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 610 bin 574'e yükseldi.

Bugün 6 bin 105 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 521 bin 676 oldu.

Son 24 saatte 109 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 291'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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