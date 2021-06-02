Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1843 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 924 bin 667'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 80 artışla 20 bin 930'a, iyileşenlerin sayısı 848 bin 685'e çıktı.

Başbakan İmran Han'ın Özel Danışmanı Dr. Faysal Sultan, CanSino şirketinin yardımıyla geçen ay ülkeye ham maddesi gönderilen Kovid-19 aşısından yerli olarak 120 bin doz ürettiklerini duyurdu.

Söz konusu aşıya PakVac ismi verildi.

Ülkede şimdiye kadar 7 milyon 950 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 246 artarak 1 milyon 831 bin 773'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 185 artarak 50 bin 908'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 22 artarak 1 milyon 680 bin 501'e çıktı.

Öte yandan şimdiye kadar ülkede birinci ve ikinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 45 bin 507'yi buldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 7 bin 703 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 587 bin 165'e yükseldi.

Bugün 5 bin 777 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 501 bin 898 oldu.

Son 24 saatte 126 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 993'e ulaştı.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından yapılan açıklamaya göre ülkede şimdiye kadar 3 milyon 107 bin 2018 kişi, birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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