Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 75 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 131 bin 659'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 91 artışla 25 bin 94'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 15 bin 519'a çıktı.

Öte yandan Pakistan'da birinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 37 milyon 43 bini aşarken, ikinci doz aşı olanların sayısı da 13 milyon 434 bini geçti. Ülkede bugüne kadar toplamda 46 milyon 456 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 106 artarak 4 milyon 8 bin 166'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1038 artarak 128 bin 252'ye, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 82 artarak 3 milyon 606 bin 164'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 593 bin 602'ye yükseldi.

18 bin 613 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 316 bin 336 oldu.

Son 24 saatte 211 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 14 bin 553'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 570 artarak 1 milyon 344 bin 510'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 42 artışla 15 bin 725'e yükseldi.

Son bir günde 136 bin 953 kişiye virüs testi yapılırken, 20 bin 884 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1935 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı