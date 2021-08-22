Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 842 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 123 bin 812'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 75 artışla 24 bin 923'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 9 bin 555'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 408 artarak 3 milyon 979 bin 456'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1030 artarak 126 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 24 bin 276 artarak 3 milyon 546 bin 324'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 bin 807 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 555 bin 93'e yükseldi.

18 bin 200 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 1 milyon 278 bin 670 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da can kaybı 14 bin 168 oldu.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Ulusa Sesleniş konuşmasında, Kovid-19 ile mücadelede muhalefet parti liderlerini hükümetle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte 117 bin 786 kişiye test yapıldı, vaka sayısı 22 bin 285 artarak 1 milyon 306 bin 97'ye, can kaybı ise 24 artışla 15 bin 651'e yükseldi.

14 bin 716 kişinin taburcu edildiği ülkede, 1891 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı