Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 84 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 119 bin 970'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 65 artışla 24 bin 848'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 6 bin 78'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 744 artarak 3 milyon 967 bin 48'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1361 artarak 125 bin 342'ye, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 11 artarak 3 milyon 522 bin 48'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 262 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 535 bin 286'ya yükseldi.

18 bin 576 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 260 bin 470 oldu.

Son 24 saatte 223 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13 bin 936'ya ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, iki doz aşı yaptıranlar için 10 kilometre ötesine seyahat yasağını kaldırdı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 492 artarak 1 milyon 283 bin 814'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 34 artışla 15 bin 627'ye yükseldi.

Son bir günde 33 bin 363 kişiye virüs testi yapılırken, 13 bin 181 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1888 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
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