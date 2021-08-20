Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 239 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 116 bin 886'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 70 artışla 24 bin 783'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 2 bin 430'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 4 artarak 3 milyon 950 bin 304'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1348 artarak 123 bin 981'e, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 122 artarak 3 milyon 499 bin 37'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 513 bin 24'e yükseldi.

21 bin 448 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 241 bin 894 oldu.

Son 24 saatte 233 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13 bin 713'e ulaştı.

Öte yandan, ülkede iki doz aşı yaptıranların, restoran ve kafelerin kapalı mekanlarında yemek yemesine izin verilmeye başlandı.

Japonya

Japonya'da salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 876 artarak 1 milyon 258 bin 327'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 36 artışla 15 bin 593'e yükseldi.

Son bir günde 236 bin 114 kişiye virüs testi yapıldı, 12 bin 457 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1816 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
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