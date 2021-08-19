Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 373 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 113 bin 647'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 74 artışla 24 bin 713'e, iyileşenlerin sayısı da 999 bin 403'e ulaştı.

Birkaç gündür 3 binin üzerinde seyreden vakalar, yeniden 4 bin sınırının üzerine çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 53 artarak 3 milyon 930 bin 300'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1492 artarak 122 bin 633'e, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 12 artarak 3 milyon 472 bin 915'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 22 bin 948 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 1 milyon 489 bin 460'a yükseldi.

21 bin 720 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 1 milyon 220 bin 446 oldu.

Son 24 saatte 178 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13 bin 480'e ulaştı.

Öte yandan Başbakanlık Ofisi, iki doz aşısını tamamlayanların yarından itibaren ülke genelindeki restoran ve kafelerin kapalı mekanlarında yemek yiyebileceğini duyurdu.

Japonya

Japonya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken bir günde tespit edilen vaka sayısı ilk kez 25 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 156 artarak 1 milyon 232 bin 461'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 26 artışla 15 bin 555'e yükseldi.

Son bir günde 134 bin 433 kişiye virüs testi yapıldı, 14 bin 572 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1765 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı