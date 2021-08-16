Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 669 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 102 bin 79'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 72 artışla 24 bin 478'e, iyileşenlerin sayısı da 989 bin 13'e çıktı.

Pakistan'da birinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 34 milyon 343 bini, ikinci doz aşı olanların sayısı 12 milyon 104 bini aştı. Ülkede şimdiye kadar toplamda 42 milyon 688 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 17 bin 384 artarak 3 milyon 871 bin 738'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1245 artarak 118 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 925 artarak 3 milyon 381 bin 884'e çıktı.

Ülkede günlük vaka artışları son iki gündür 20 binlerde ilerliyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 19 bin 740 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 424 bin 639'a yükseldi.

17 bin 450 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 162 bin 578 oldu.

Son 24 saatte 274 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 12 bin 784'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 14 bin 854 artarak 1 milyon 163 bin 448'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 27 artışla 15 bin 452'ye yükseldi.

Son bir günde 65 bin 194 kişiye virüs testi yapılırken, 13 bin 129 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1603 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı