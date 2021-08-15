Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 711 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 98 bin 410'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 67 artışla 24 bin 406'ya, iyileşenlerin sayısı da 986 bin 795'e yükseldi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 813 artarak 3 milyon 854 bin 354'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1222 artarak 117 bin 588'e, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 361 artarak 3 milyon 351 bin 959'a çıktı.

Ülkede günlük vaka artışları son iki gündür 20 binlerde ilerliyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 20 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 404 bin 899'a yükseldi.

Ülkede 16 bin 945 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 145 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 282 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 12 bin 510'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 17 bin 832 artarak 1 milyon 148 bin 602'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 10 artışla 15 bin 424'e yükseldi.

Son bir günde 84 bin 51 kişiye virüs testi yapılırken, 11 bin 991 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1563 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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