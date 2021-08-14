Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 786 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 94 bin 699'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 73 artışla 24 bin 339'a, iyileşenlerin sayısı da 983 bin 754'e yükseldi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 598 artarak 3 milyon 833 bin 541'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1270 artarak 116 bin 366'ya, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 880 artarak 3 milyon 321 bin 598'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 20 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 384 bin 353'e yükseldi.

17 bin 655 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 1 milyon 128 bin 183 oldu.

Son 24 saatte 260 kişinin öldüğü Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 12 bin 228'e ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Malezya'da uygulanan Kovid-19 aşılarının, Delta varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 151 artarak 1 milyon 130 bin 771'e, can kaybı 17 artışla 15 bin 414'e yükseldi.

Son bir günde 137 bin 342 kişiye virüs testi yapılırken 12 bin 461 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1521 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı