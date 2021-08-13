Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 619 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 89 bin 913'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 79 artışla 24 bin 187'ye, iyileşenlerin sayısı da 979 bin 411'e yükseldi.

Pakistan'da birinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 32 milyon 607 bini, ikinci doz aşı olanların sayısı ise 11 milyon 497 bini aştı. Ülkede toplamda 40 milyon 664 binin üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 30 bin 788 artarak 3 milyon 804 bin 943'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1432 artarak 115 bin 96'ya, iyileşenlerin sayısı ise 42 bin 3 artarak 3 milyon 289 bin 718'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 bin 468 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 363 bin 468'e yükseldi.

17 bin 25 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 110 bin 528 oldu.

Son 24 saatte 277 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 11 bin 968'e ulaştı.

Öte yandan, dün 525 bin 342 kişiye Kovid-19 aşısı uygulanırken ülke genelinde birinci ve ikinci doz aşı yaptıranların sayısı 26 milyon 388 bin 905 oldu.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Son bir günde ülke geneli vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 366 artarak 1 milyon 110 bin 625'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 25 artışla 15 bin 397'ye yükseldi.

Son bir günde 113 bin 330 kişiye virüs testi yapıldı, 9 bin 937 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1478 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı