Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 934 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 294'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 102 artışla 24 bin 187'ye çıktı. Bu, 20 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek Kovid-19 ölümü oldu. 20 Mayıs'ta Pakistan'da Kovid-19 dolayısıyla 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 975 bin 474'e yükseldi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 709 artarak 3 milyon 774 bin 155'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1466 artarak 113 bin 664'e, iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 637 artarak 3 milyon 247 bin 715'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 342 bin 215'e yükseldi.

17 bin 687 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 93 bin 503 oldu.

Son 24 saatte 318 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 11 bin 691'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Vaka sayısı ilk kez bir günde 18 binin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 889 artarak 1 milyon 92 bin 60'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 24 artışla 15 bin 372'ye yükseldi.

Son bir günde 131 bin 502 kişiye virüs testi yapıldı, 11 bin 121 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1404 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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