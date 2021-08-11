Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 856 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 80 bin 360'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 81 artışla 24 bin 85'e, iyileşenlerin sayısı da 972 bin 98'e çıktı.

Son 5 gündür günlük vakalarda düşüşlerin görüldüğü Pakistan'da bugün tekrar artış yaşandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 30 bin 625 artarak 3 milyon 749 bin 446'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1579 artarak 112 bin 198'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 931 artarak 3 milyon 211 bin 78'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 20 bin 780 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 320 bin 547'ye yükseldi.

17 bin 973 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 75 bin 816 oldu.

Son 24 saatte 211 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 11 bin 373'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 15 bin 813 artarak 1 milyon 71 bin 411'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 15 bin 346'ya yükseldi.

Son bir günde 129 bin 496 kişiye virüs testi yapıldı, 10 bin 617 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1332 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı