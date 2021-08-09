Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 40 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 71 bin 620'ye yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 53 artışla 23 bin 918'e, iyileşenlerin sayısı da 964 bin 404'e çıktı. Ülkede son 4 gündür günlük vakalardaki düşüş sürüyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 709 artarak 3 milyon 686 bin 740'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1475 artarak 108 bin 571'e, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 959 artarak 3 milyon 129 bin 661'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 17 bin 236 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 279 bin 776'ya yükseldi. 15 bin 187 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 41 bin 585 oldu. Son 24 saatte 212 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 10 bin 961'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 73 artarak 1 milyon 45 bin 32'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 12 artışla 15 bin 309'a yükseldi.

Son bir günde 44 bin 493 kişiye virüs testi yapılırken, 8 bin 304 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1190 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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