Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 497 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 20 bin 324'e yükseldi. Bu, 30 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 30 Nisan'da 4 bin 696 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 76 artışla 23 bin 209'a, iyileşenlerin sayısı 937 bin 354'e çıktı.

Pakistan'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 43 bin 479 artarak 3 milyon 331 bin 206'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1893 artarak 90 bin 552'ye, iyileşenlerin sayısı ise 45 bin 494 artarak 2 milyon 686 bin 170'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı görüldü ve vaka sayısı 1 milyon 78 bin 646'ya yükseldi.

12 bin 930 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 890 bin 742 oldu.

Son 24 saatte 174 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 8 bin 725'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Ülke genelinde vaka sayısı ilk kez bir günde 10 binden fazla artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 699 artarak 904 bin 36'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 15 bin 188'e yükseldi.

Son bir günde 89 bin 497 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 471 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 539 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı