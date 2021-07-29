Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 497 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 20 bin 324'e yükseldi. Bu, 30 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Pakistan'da 30 Nisan'da 4 bin 696 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 76 artışla 23 bin 209'a, iyileşenlerin sayısı 937 bin 354'e çıktı.

Pakistan'da son iki gündür vaka sayıları 4 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 43 bin 479 artarak 3 milyon 331 bin 206'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1893 artarak 90 bin 552'ye, iyileşenlerin sayısı ise 45 bin 494 artarak 2 milyon 686 bin 170'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı görüldü ve vaka sayısı 1 milyon 78 bin 646'ya yükseldi.

12 bin 930 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 890 bin 742 oldu.

Son 24 saatte 174 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 8 bin 725'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Ülke genelinde vaka sayısı ilk kez bir günde 10 binden fazla artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 699 artarak 904 bin 36'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 15 bin 188'e yükseldi.

Son bir günde 89 bin 497 kişiye virüs testi yapıldı, 3 bin 471 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 539 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
Son dakika haberleri: Afganistan'da sel felaketinde 40 kişi öldü
IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti
IMF, Japonya ekonomisinin 2021 büyüme oranını revize etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:16:42. #1.16#

title