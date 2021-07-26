Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 752 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 8 bin 446'ya yükseldi. Bu, "21 Mayıs'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu. 22 Mayıs'ta Pakistan'da 4 bin 7 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 32 artışla 23 bin 48'e, iyileşenlerin sayısı 927 bin 599'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 228 artarak 3 milyon 194 bin 733'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1487 artarak 84 bin 766'ya, iyileşenlerin sayısı 40 bin 374 artarak 2 milyon 549 bin 692'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 bin 516 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken; şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı görüldü ve vaka sayısı 1 milyon 27 bin 954'e yükseldi.

Ülkede 9 bin 372 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 853 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 207 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da can kayıplarının sayısı 8 bin 201'e ulaştı.

Öte yandan başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde bir grup sözleşmeli doktor, çalışma şartları ve maaş taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bulundukları hastanelerde iş bırakma eylemi yaptı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 692 artarak 876 bin 139'a, can kaybı sayısı 12 artışla 15 bin 153'e yükseldi.

Son bir günde 20 bin 753 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 851 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 466 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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