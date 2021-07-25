Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 819 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 4 bin 964'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 45 artışla 23 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı 925 bin 958'e çıktı.

Son 2 gündür Kovid-19 vaka sayılarının 2 binin altında seyrettiği Pakistan'da bu sınır tekrar geçildi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 679 artarak 3 milyon 166 bin 505'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1266 artarak 83 bin 279'a, iyileşenlerin sayısı ise 37 bin 640 artarak 2 milyon 509 bin 318'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 45 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı görüldü ve toplam vaka sayısı 1 milyon 13 bin 438'e yükseldi.

Ülkede 9 bin 638 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 844 bin 541 oldu.

Son 24 saatte 92 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 994'e ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, günlük vaka artışlarının eylül ortalarında 24 binleri bulabileceğini kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 20 artarak 871 bin 449'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 15 bin 141'e yükseldi.

Son bir günde 35 bin 814 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 140 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 448 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı