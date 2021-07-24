Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1841 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 1875'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 32 artışla 22 bin 971'e, iyileşenlerin sayısı 924 bin 782'ye çıktı.

Pakistan'da son 2 gündür, Kovid-19 vaka sayıları 2 binin altında seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 45 bin 416 artarak 3 milyon 127 bin 826'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1415 artarak 82 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 767 artarak 2 milyon 471 bin 678'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 bin 902 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 996 bin 393'e yükseldi.

9 bin 471 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 834 bin 858 oldu.

Son 24 saatte 184 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 902'ye ulaştı.

Öte yandan başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde çalışan yaklaşık 5 bin sözleşmeli doktor, çalışma saatleri ve maaşlarla alakalı düzenleme yapılmaması halinde 26 Temmuz'da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 574 artarak 866 bin 429'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 8 artışla 15 bin 137'ye yükseldi.

Son bir günde 54 bin 353 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 471 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 436 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı