Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1425 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 34'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 22 bin 939'a, iyileşenlerin sayısı 923 bin 472'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 71 artarak 3 milyon 82 bin 410'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1566 artarak 80 bin 598'e, iyileşenlerin sayısı 38 bin 988 artarak 2 milyon 431 bin 911'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 bin 573 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 980 bin 491'e yükseldi.

10 bin 94 kişi daha virüsü yenerken iyileşenlerin sayısı 825 bin 387 oldu.

Son 24 saatte 144 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 718'e ulaştı.

Şimdiye kadar 16 milyon 24 bin 916 kişi birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 225 artarak 862 bin 855'e, can kaybı sayısı 8 artışla 15 bin 129'a yükseldi.

Son bir günde 42 bin 751 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 211 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 431 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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