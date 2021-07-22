Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 158 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 998 bin 609'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 22 bin 928'e, iyileşenlerin sayısı 922 bin 929'a çıktı.

Pakistan'da son 8 gündür Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,3'ü geçti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 509 artarak 3 milyon 33 bin 339'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1449 artarak 79 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 370 artarak 2 milyon 392 bin 923'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13 bin 34 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 964 bin 918'e yükseldi.

Ülkede, 8 bin 436 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 815 bin 293 oldu.

Son 24 saatte 134 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 574'e ulaştı.

Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Sabah, Kelantan ve Pahang eyaletlerinde 25 mahallenin 24 Temmuz'dan 6 Ağustos'a kadar karantinaya alınacağını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 397 artarak 858 bin 633'e, virüse bağlı can kaybı 6 artışla 15 bin 121'e yükseldi.

Son bir günde 74 bin 615 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 521 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 392 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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