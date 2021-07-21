Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 579 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 996 bin 451'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 22 bin 888'e, iyileşenlerin sayısı 922 bin 34'e çıktı.

Pakistan'da son 7 gündür Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 33 bin 772 artarak 2 milyon 983 bin 830'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1383 artarak 77 bin 583'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 887 artarak 2 milyon 356 bin 553'e çıktı.

Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'un Delta varyantının yayıldığı Cava ve Bali adalarında Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasakların 25 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 11 bin 985 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 951 bin 884'e yükseldi.

7 bin 902 kişi daha virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 806 bin 857 oldu.

Son 24 saatte 199 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 440'a ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 15 milyonun üzerinde kişinin birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 943 artarak 853 bin 240'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 15 bin 115'e yükseldi.

Son bir günde 71 bin 46 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 344 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 390 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı