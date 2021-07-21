Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 579 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 996 bin 451'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 22 bin 888'e, iyileşenlerin sayısı 922 bin 34'e çıktı.

Pakistan'da son 7 gündür Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 33 bin 772 artarak 2 milyon 983 bin 830'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1383 artarak 77 bin 583'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 887 artarak 2 milyon 356 bin 553'e çıktı.

Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'un Delta varyantının yayıldığı Cava ve Bali adalarında Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasakların 25 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 11 bin 985 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 951 bin 884'e yükseldi.

7 bin 902 kişi daha virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 806 bin 857 oldu.

Son 24 saatte 199 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 440'a ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 15 milyonun üzerinde kişinin birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 943 artarak 853 bin 240'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 15 bin 115'e yükseldi.

Son bir günde 71 bin 46 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 344 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 390 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Honda çip tedariğindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Honda çip tedariğindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Diego Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:59:49. #1.15#

title