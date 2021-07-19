Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 452 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 991 bin 727'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı 30 artışla 22 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 920 bin 66'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 34 bin 257 artarak 2 milyon 911 bin 733'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1338 artarak 74 bin 920'ye, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 217 artarak 2 milyon 293 bin 875'e çıktı.

Öte yandan Endonezya Tıp Birliğinden yapılan açıklamada, Cava ve Bali Adalarında salgın nedeniyle uygulamada olan yasakların, vakalarda belirli düşüş sağlanana kadar uzatılması gerektiği belirtildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 10 bin 972 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 927 bin 533'e yükseldi. 6 bin 439 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 791 bin 388 oldu. Son 24 saatte 129 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 148'e ulaştı.

Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara şehirler arası seyahat yapmama uyarısında bulundu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 329 artarak 844 bin 539'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 12 artışla 15 bin 75'e yükseldi.

Son bir günde 31 bin 725 kişiye virüs testi yapılırken, 1854 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 392 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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