Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 607 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 989 bin 275'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 21 artışla 22 bin 781'e, iyileşenlerin sayısı 919 bin 163'e çıktı.

Sindh eyaletinde artan Kovid-19 vakaları sonrası yönetim, yeni tedbirler aldı.

Sindh İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni tedbirler kapsamında, tren seyahatlerinde, hayvan pazarlarına girişlerde, otel konaklamalarında ve düğünlere katılımlarda Kovid-19 aşısı olma şartı aranacak.

Karaçi'nin bazı bölgelerinde 31 Temmuz'a kadar da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 44 bin 721 artarak 2 milyon 877 bin 476'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1093 artarak 73 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 264 artarak 2 milyon 261 bin 658'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 10 bin 710 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 916 bin 561'e yükseldi.

Ülkede 5 bin 778 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 784 bin 949 oldu.

Son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 19'a ulaştı.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, şimdiye kadar 76,1 milyon doz aşı siparişi verildiğini açıkladı ve günlük aşılamaları 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 103 artarak 842 bin 211'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 15 bin 62'ye yükseldi.

Son bir günde 48 bin 599 kişiye virüs testi yapılırken, 1820 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 378 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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