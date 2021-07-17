Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 783 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 986 bin 668'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 22 bin 760'a, iyileşenlerin sayısı 918 bin 329'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 51 bin 952 artarak 2 milyon 759 bin 715'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1092 artarak 72 bin 489'a, iyileşenlerin sayısı 27 bin 903 artarak 2 milyon 232 bin 394'ü buldu.

Devlet Başkanı Joko Widodo, son günlerdeki vaka artışlarının ardından kabine üyelerine "kriz duygusu içinde hareket etmeleri" uyarısında bulundu.

Widodo, Dışişleri Bakanı hariç diğer kabine üyelerinin bu süreçte yurt dışı ziyaretlerinden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 905 bin 851'e yükseldi.

Ülkede 6 bin 629 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 779 bin 171 oldu.

Son 24 saatte 138 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 866'ya ulaştı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, iki doz aşısını yaptıranlar için Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesi planına ilişkin son kararı haftaya vereceklerini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 886 artarak 839 bin 109'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 artışla 15 bin 59'a yükseldi.

Son bir günde 80 bin 827 kişiye virüs testi yapılırken, 1745 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 382 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı