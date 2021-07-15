Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 545 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 981 bin 392'ye yükseldi. Bu, 29 Mayıs'tan bu yana ülkede görülen en yüksek vaka sayısı oldu. 29 Mayıs'ta Pakistan'da 2 bin 697 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 47 artışla 22 bin 689'a, iyileşenlerin sayısı 916 bin 373'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yaklaşık 2 ayın ardından yeniden yüzde 5'i geçerek yüzde 5,2'ye ulaştı.

Öte yandan, Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka artışlarının sebepleri arasında Kovid-19'un "Hindistan varyantını" ve vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasını gösterdi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vakalar son 24 saatte 56 bin 757 artarak 2 milyon 726 bin 803'e yükseldi ve bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 982 artarak 70 bin 192'ye, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 49 artarak 2 milyon 176 bin 412'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 880 bin 782'ye yükseldi ve salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka günlük vaka sayısı görüldü.

6 bin 95 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 765 bin 800 oldu.

Son 24 saatte 110 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 613'e ulaştı.

Öte yandan Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde 3 bin kliniğin Kovid-19 aşılama programına dahil edileceğini ve günlük aşılama sayısının yaklaşık 300 bin civarında artacağını açıkladı.

Bakan Ethem, 60 yaş üstü vatandaşların, randevu almadan aşılanabileceklerini belirtti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 418 artarak 831 bin 792'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 15 bin 29'a yükseldi.

Son bir günde 68 bin 16 kişiye virüs testi yapılırken 1846 kişinin taburcu edildiği ülkede, 396 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı