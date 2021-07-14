Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1980 vakayla ülkedeki vaka sayısı 978 bin 847'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 24 artışla 22 bin 642'ye, iyileşenlerin de 915 bin 343'e çıktı.

Ülkede, son 8 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1500'ün üzerinde seyrediyor.

Sindh eyaletinde, vakalardaki artışlar sebebiyle okulların, eğlence mekanlarının, sinema ve spor salonlarının kapatılmasına, restoranlarda içeride yemek yenilmesinin tekrar yasaklanmasına karar verildi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 517 artarak 2 milyon 670 bin 46'ya yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 991 artarak 69 bin 210'a, iyileşenlerin sayısı 17 bin 762 artarak 2 milyon 157 bin 363'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 bin 618 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 867 bin 567'ye yükseldi ve salgından bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.

6 bin 377 kişi daha virüsü yenerken, iyileşenlerin sayısı 759 bin 705 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 118 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da can kayıpları 6 bin 503'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 194 artarak 828 bin 379'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 15 bin 11'e yükseldi.

Son bir günde 106 bin 963 kişiye virüs testi yapılırken, 1774 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 412 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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