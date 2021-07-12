Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1808 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 975 bin 92'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 15 artışla 22 bin 597'ye, iyileşenlerin sayısı 913 bin 873'e çıktı.

Ülkede, son 6 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1500'ün üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Pakistan'da şimdiye kadar 19 milyon 883 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 40 bin 427 artarak 2 milyon 567 bin 630'a yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 891 artarak 67 bin 355'e, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 754 artarak 2 milyon 119 bin 478'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 bin 574 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 844 bin 870'e yükseldi.

5 bin 41 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 747 bin 338 oldu.

Son 24 saatte 102 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 260'a ulaştı.

Öte yandan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'daki günlük aşılama oranının 100 kişi başına 0,96'ya yükselerek İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri geçtiğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1506 artarak 822 bin 800'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 14 bin 973'e yükseldi.

Son bir günde 29 bin 667 kişiye virüs testi yapılırken, 1589 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 432 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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