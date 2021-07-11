Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1980 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 973 bin 284'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 27 artışla 22 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı 913 bin 203'e çıktı.

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,09 olarak gerçekleşti. Bu, 30 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek oran oldu. Söz konusu tarihte bu oran yüzde 4,05 olarak kayda geçmişti.

Ülkede, son 5 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1500'ün üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 36 bin 197 artarak 2 milyon 527 bin 203'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1007 artarak 66 bin 464'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 615 artarak 2 milyon 84 bin 724'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar 40 milyon 349 bin 51 kişiye birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı yapıldığı kaydedildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 9 bin 105 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 836 bin 296'ya yükseldi.

5 bin 194 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 742 bin 297 oldu.

Son 24 saatte 91 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 158'e ulaştı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, tam karantina uygulaması ve günlük aşılama oranının artışı sayesinde bir veya iki hafta içinde vakaların büyük oranda düşüş göstereceğini belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 32 artarak 821 bin 296'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 6 artışla 14 bin 970'e yükseldi.

Son bir günde 48 bin 17 kişiye virüs testi yapılırken, 1563 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 425 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı