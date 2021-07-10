Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1828 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 971 bin 304'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 35 artışla 22 bin 555'e, iyileşenlerin sayısı 912 bin 295'e çıktı.

Ülkede, son 4 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1500'ün üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 35 bin 94 artarak 2 milyon 491 bin 6'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 826 artarak 65 bin 457'ye, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 561 artarak 2 milyon 52 bin 109'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 9 bin 353 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 827 bin 191'e yükseldi.

5 bin 910 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 737 bin 103 oldu.

Son 24 saatte 87 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 67'ye ulaştı.

Bugün açıklanan rakamlarla birlikte Malezya'da pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 458 artarak 819 bin 265'e, virüse bağlı can kaybı 11 artışla 14 bin 964'e yükseldi.

Son bir günde 74 bin 543 kişiye virüs testi yapılırken 1816 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 428 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:31:36. #1.15#

title