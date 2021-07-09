Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1737 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 969 bin 476'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 25 artışla 22 bin 520'ye, iyileşenlerin sayısı 911 bin 383'e çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19'un Delta varyantının yayılması ve vatandaşların salgın önlemlerini takip etmemesi sebebiyle ülkede 4'üncü dalganın başlamasına yönelik işaretlerin görüldüğünü söyledi.

Umar, vatandaşlara Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısını yineleyerek, aksi halde sert tedbirler alınabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede, son birkaç gündür vaka sayılarında artışlar yaşanıyor.

Öte yandan Pakistan'da şimdiye kadar 19 milyon 67 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 124 artarak 2 milyon 455 bin 912'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 871 artarak 64 bin 631'e, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 975 artarak 2 milyon 23 bin 548'e çıktı.

Öte yandan Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, halihazırda Cava ve Bali adalarında uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin Sumatra, Kalimantan ve Papua adalarında 15 kentte daha uygulanacağını açıkladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş merkezlerindeki çalışma kapasitesinin düşürüleceğini belirten Airlangga, bu bölgelerdeki sağlık çalışanlarına Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağlamak için üçüncü doz aşı vurulacağını kaydetti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 9 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 817 bin 838'e yükseldi.

5 bin 713 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 731 bin 193 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 9803'e ulaştı.

Bugün açıklanan rakamlarla birlikte Malezya'da pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 278 artarak 816 bin 809'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 14 bin 953'e yükseldi.

Son bir günde 63 bin 508 kişiye virüs testi yapılırken, 1602 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 441 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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