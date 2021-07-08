Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1683 vakayla ülkedeki vaka sayısı 967 bin 633'e yükseldi. Bu, 5 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 5 Haziran'da Pakistan'da 1629 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 24 artışla 22 bin 493'e, iyileşenlerin sayısı 910 bin 609'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 391 artarak 2 milyon 417 bin 788'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 852 artarak 63 bin 760'a, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 185 artarak 1 milyon 994 bin 573'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar 40 milyon 349 bin 51 kişiye birinci ve ikinci doz aşı yapıldı

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 8 bin 868 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 808 bin 658'e yükseldi.

5 bin 802 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 725 bin 480 oldu.

Son 24 saatte 135 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 903'e ulaştı ve pandemi başladığından bu yana bir gün içinde en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 246 artarak 814 bin 533'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 artışla 14 bin 933'e yükseldi.

Son bir günde 68 bin 912 kişiye virüs testi yapılırken, 1519 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 464 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Başbakan Suga Yoşihide, artış trendini koruyan vakalar karşısında başkent Tokyo'da 12 Temmuz-22 Ağustos döneminde olağanüstü hal uygulanacağını açıkladı.

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na salgın nedeniyle yurt içinden de seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı. Turnuvaya yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceği kararı 20 Mart'ta duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa, Tokyo Oyunları'na seyirci alınmayacağını açıkladı
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Olimpiyatları'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt içinden seyirci kabul...
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
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