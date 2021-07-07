Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1517 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 966 bin 7'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 17 artışla 22 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 909 bin 525'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'ın Sinovac firmasından sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısı daha ülkeye ulaştı.

Pakistan'da şimdiye kadar 18 milyon 228 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 34 bin 379 artarak 2 milyon 379 bin 397'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1040 artarak 61 bin 868'e yükseldi ve bir gün içinde en yüksek ölü sayısı görüldü.

Bugün iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 835 artarak 1 milyon 973 bin 388'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 7 bin 97 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 799 bin 790'a yükseldi.

Bugün 4 bin 863 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 719 bin 678 oldu.

Son 24 saatte 91 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 768'e ulaştı.

Malezya'da son 24 saatte 340 bin 43 kişiye aşı yapıldığı ve şimdiye kadar 9 milyon 660 bin 519 kişinin birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşılarını olduğu bildirildi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 191 artarak 812 bin 287'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 14 bin 916'ya yükseldi.

Son bir günde 56 bin 388 kişiye virüs testi yapılırken, 1846 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 480 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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