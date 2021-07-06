Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 830 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 964 bin 490'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 25 artışla 22 bin 452'ye, iyileşenlerin sayısı 908 bin 648'e çıktı.

Öte yandan Pakistan, Afganistan ile olan Torkham Sınır Kapısı'nı Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla kapattı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 31 bin 189 artarak 2 milyon 345 bin 18'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 728 artarak 61 bin 868'e, iyileşenlerin sayısı 15 bin 863 artarak 1 milyon 958 bin 553'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 7 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 792 bin 693'e yükseldi.

Bugün 4 bin 797 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 714 bin 815 oldu.

Son 24 saatte 103 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 677'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1670 artarak 810 bin 97'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 22 artışla 14 bin 902'ye yükseldi.

Son bir günde 62 bin 900 kişiye virüs testi yapılırken 1604 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 481 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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