Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1347 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 963 bin 660'a yükseldi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 19 artışla 22 bin 427'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 907 bin 934'e çıktı.

Ülkede son 5 gündür günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000 sınırının üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 745 artarak 2 milyon 313 bin 829'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 558 artarak 61 bin 140'a, iyileşenlerin sayısı 14 bin 416 yükselişle 1 milyon 942 bin 690'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 387 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 785 bin 39'a yükseldi.

4 bin 532 kişinin daha virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 710 bin 18 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 574'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1030 artarak 808 bin 431'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 14 bin 880'e yükseldi.

Son bir günde 20 bin 150 kişiye Kovid-19 testi yapılırken 1562 hastanın taburcu edildiği ülkede, 491 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı