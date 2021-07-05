Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1347 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 963 bin 660'a yükseldi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 19 artışla 22 bin 427'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 907 bin 934'e çıktı.

Ülkede son 5 gündür günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000 sınırının üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 745 artarak 2 milyon 313 bin 829'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 558 artarak 61 bin 140'a, iyileşenlerin sayısı 14 bin 416 yükselişle 1 milyon 942 bin 690'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 387 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 785 bin 39'a yükseldi.

4 bin 532 kişinin daha virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 710 bin 18 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 574'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1030 artarak 808 bin 431'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 14 bin 880'e yükseldi.

Son bir günde 20 bin 150 kişiye Kovid-19 testi yapılırken 1562 hastanın taburcu edildiği ülkede, 491 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Erol Bulut Salih Uçan Cüneyt Çakır Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:55:00. #1.14#

title