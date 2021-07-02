Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1277 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 959 bin 685'e yükseldi. Bu, 10 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede, 10 Haziran'da 1303 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 24 artışla 22 bin 345'e, iyileşenlerin sayısı 905 bin 430'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 830 artarak 2 milyon 228 bin 938'e yükseldi ve salgından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 539 artarak 59 bin 534'e, iyileşenlerin sayısı 11 bin 578 artarak 1 milyon 901 bin 865'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 bin 982 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 765 bin 949'a yükseldi.

Bugün 6 bin 278 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 694 bin 538 oldu.

Son 24 saatte 73 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 327'ye çıktı.

Japonya

Son 24 saatte 1746 vakanın görüldüğü Japonya'da, virüse yakalanan 21 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 801 bin 721 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 770 bin 8 kişi iyileşti, 14 bin 802 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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