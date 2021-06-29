Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 735 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 956 bin 392'ye yükseldi. Bu, 25 Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük vaka sayısı oldu. Söz konusu tarihte Pakistan'da 707 Kovid-19 vakası görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 23 artışla 22 bin 254'e, iyileşenlerin sayısı 901 bin 985'e çıktı.

Öte yandan, vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin ardından hükümet Kovid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gitti.

Buna göre iş yerleri 22.00'ye kadar açık kalabilecek, restoranların iç kısımlarına da müşterilerin yüzde 50'si alınacak.

Dışarıda yapılan düğünlere 400, kapalı mekanlarda yapılan düğünlere ise Kovid-19 aşısı olan 200 kişi katılabilecek, toplu ulaşımda ise araçların yüzde 70'i kadar müşteri alınacak.

Söz konusu tedbirler, temmuzun ilk haftası uygulanmaya başlanacak.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 467 artarak 2 milyon 156 bin 465'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 463 artarak 58 bin 24'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 645 artarak 1 milyon 869 bin 606'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 bin 437 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 745 bin 703'e yükseldi.

Bugün 5 bin 298 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 677 bin 751 oldu.

Son 24 saatte 107 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 108'e ulaştı.

Japonya

Son 24 saatte 1002 vakanın görüldüğü Japonya'da, virüse yakalanan 35 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 796 bin 829 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 764 bin 913 kişi iyileşti, 14 bin 705 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
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