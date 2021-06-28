Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 914 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 955 bin 657'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 20 artışla 22 bin 231'e, iyileşenlerin sayısı 901 bin 201'e çıktı.

Son bir günde kaydedilen ölüm sayısı, ülkede 21 Şubat'tan bu yana görülen en düşük sayı oldu. 21 Şubat'ta Pakistan'da Kovid-19 sebebiyle 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 694 artarak 2 milyon 135 bin 998'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 423 artarak 57 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 480 artarak 1 milyon 859 bin 961'e çıktı.

Malezya'da hükümetten 36 milyar dolarlık yeni teşvik paketi

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 218 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 739 bin 266'ya yükseldi.

Bugün 4 bin 744 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 672 bin 453 oldu.

Son 24 saatte 57 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 1 oldu.

Öte yandan, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeniden uzatılan tam karantina tedbirlerinden olumsuz etkilenen grupların zararını karşılamak için 36 milyar dolarlık yeni teşvik paketini duyurdu.

Muhyiddin, yeni teşvik paketinin piyasaya nakit desteği ve dar gelirli ailelere para yardımı için kullanılacağını açıkladı.

Japonya

Son 24 saatte 1284 vakanın görüldüğü Japonya'da, virüse yakalanan 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 795 bin 756 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 763 bin 364 kişi iyileşti, 14 bin 669 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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