Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 930 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 950 bin 768'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 39 artışla 22 bin 73'e, iyileşenlerin sayısı 895 bin 690'a çıktı.

Öte yandan, Pakistan'ın Çin'den satın aldığı 2 milyon doz Sinovac Kovid-19 aşısı daha ülkeye getirildi.

Pakistan'da şimdiye kadar 13 milyon 859 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 15 bin 308 artarak 2 milyon 33 bin 421'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 303 artarak 55 bin 594'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 167 artarak 1 milyon 817 bin 303'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 5 bin 244 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 711 bin 6'ya yükseldi.

Bugün 6 bin 372 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 645 bin 553 oldu.

Son 24 saatte 83 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 637'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da da son 24 saatte 1437 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 787 bin 650'ye yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 496'ya yükseldi.

Virüse yakalanan 754 bin 334 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı