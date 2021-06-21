Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 907 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 949 bin 175'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 30 artışla 22 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı 893 bin 148'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 14 bin 536 artarak 2 milyon 4 bin 445'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 294 artarak 54 bin 956'ya, iyileşenlerin sayısı 9 bin 233 artarak 1 milyon 801 bin 761'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 4 bin 611 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 701 bin 19'a yükseldi.

Bugün 5 bin 439 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 63 bin 624 oldu.

Son 24 saatte 69 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 477'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da da son 24 saatte 1309 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 785 bin 287'ye yükseldi.

Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 423'e yükseldi.

Virüse yakalanan 750 bin 430 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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