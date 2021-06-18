Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1043 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 946 bin 227'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 39 artışla 21 bin 913'e, iyileşenlerin sayısı 888 bin 505'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'da bugüne kadar 12 milyon 750 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 990 artarak 1 milyon 963 bin 266'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 290 artarak 54 bin 43'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 907 artarak 1 milyon 779 bin 127'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 440 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 685 bin 204'e yükseldi.

Bugün 6 bin 861 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 615 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 74 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 276'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da da son 24 saatte 1557 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 780 bin 898'e yükseldi.

Son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 320'ye yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen 742 bin 848 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 16:37:20. #1.15#

title