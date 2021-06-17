Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1119 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 945 bin 184'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 46 artışla 21 bin 874'e, iyileşenlerin sayısı 887 bin 95'e çıktı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'a, aralarında oksijen tüpü, yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı, solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan BPAP cihazı, X-ray cihazı, kişisel koruyucu ekipman ve ilgili malzemelerin bulunduğu yardım malzemeleri gönderdiğini bildirdi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı, son 24 saatte 12 bin 624 artarak 1 milyon 950 bin 276'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 277 artarak 53 bin 753'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 350 artarak 1 milyon 771 bin 220'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 5 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 678 bin 764'e yükseldi.

Bugün 7 bin 530 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 608 bin 465 oldu.

Son 24 saatte 73 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 202'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da da son 24 saatte 1707 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 779 bin 338'e yükseldi.

Son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 269'a yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen 740 bin 213 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı