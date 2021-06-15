Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 838 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 943 bin 27'ye yükseldi. Bu, ülkede 15 Şubat'tan bu yana bir günde kaydedilen en düşük vaka sayısı oldu.

Ölenlerin sayısı 59 artışla 21 bin 782'ye, iyileşenlerin sayısı 880 bin 316'ya çıktı.

Pakistan'a Kovid-19 vakaları son haftalarda azalma eğilimi gösteriyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 161 artarak 1 milyon 927 bin 708'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 164 artarak 53 bin 280'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 407 artarak 1 milyon 757 bin 641'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 419 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 667 bin 876'ya yükseldi.

Bugün 6 bin 831 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 593 bin 695 oldu.

Son 24 saatte 101 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 69'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte 936 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 776 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 126'ya yükseldi. Ülkede 733 bin 316 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı