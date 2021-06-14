Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1019 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 942 bin 189'a yükseldi. Bu, ülkede şubattan bu yana bir günde kaydedilen en düşük vaka sayısı oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 artışla 21 bin 723'e, iyileşenlerin sayısı 878 bin 740'a çıktı.

Pakistan'da Kovid-19 vakaları son haftalarda azalma eğilimi gösteriyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 189 artarak 1 milyon 919 bin 547'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 237 artarak 53 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 143 artarak 1 milyon 751 bin 234'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 662 bin 457'ye yükseldi.

Bugün 6 bin 588 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 586 bin 864 oldu.

Son 24 saatte 60 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 bin 968'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte 1386 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 775 bin 231'e yükseldi.

Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 14 bin 71'e yükseldi. Ülkede 730 bin 446 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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