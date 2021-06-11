Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1303 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 938 bin 737'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 47 artışla 21 bin 576'ya, iyileşenlerin sayısı 873 bin 543'e çıktı.

En son 22 Mayıs'ta 4 binin üzerinde vaka kaydedilen ülkede, o tarihten bu yana günlük vaka sayıları azalma eğilimi gösteriyor.

Bu arada, Pakistan'da bugüne dek 10 milyon 180 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hükümet, yıl sonuna kadar 70 milyonun üzerinde vatandaşı aşılamayı hedefliyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artarak 1 milyon 894 bin 25'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 193 artarak 52 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 230 artarak 1 milyon 735 bin 144'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 646 bin 411'e yükseldi.

Bugün 7 bin 749 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 563 bin 779 oldu.

Son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 768'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 46 artarak 769 bin 920'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 71 artışla 13 bin 907'ye yükseldi.

Ülke genelinde 721 bin 260 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Selçuk Balcı Burcu Biricik Rahşan Gülşan
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:10:03. #1.16#

title