Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1303 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 938 bin 737'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 47 artışla 21 bin 576'ya, iyileşenlerin sayısı 873 bin 543'e çıktı.

En son 22 Mayıs'ta 4 binin üzerinde vaka kaydedilen ülkede, o tarihten bu yana günlük vaka sayıları azalma eğilimi gösteriyor.

Bu arada, Pakistan'da bugüne dek 10 milyon 180 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hükümet, yıl sonuna kadar 70 milyonun üzerinde vatandaşı aşılamayı hedefliyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artarak 1 milyon 894 bin 25'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 193 artarak 52 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 230 artarak 1 milyon 735 bin 144'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 646 bin 411'e yükseldi.

Bugün 7 bin 749 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 563 bin 779 oldu.

Son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 768'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 46 artarak 769 bin 920'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 71 artışla 13 bin 907'ye yükseldi.

Ülke genelinde 721 bin 260 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı